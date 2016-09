CBF confirma clássico entre São Paulo e Santos no Pacaembu após acordo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou nesta sexta-feira a disputa do clássico entre São Paulo e Santos no Pacaembu. O duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro será dia 13 de outubro, quinta-feira, às 21h (de Brasília). No primeiro turno da competição, as equipes também mediram forças no estádio municipal, após um acordo entre os presidentes Modesto Roma Júnior e Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Depois, os clubes fizeram o pedido à CBF. No confronto de junho, o Santos, como mandante, venceu o São Paulo sem dificuldades por 3 a 0. Naquela ocasião, 25 mil torcedores assistiram à vitória santista no Pacaembu. O estádio, que deixou de receber jogos do Corinthians após a abertura da arena de Itaquera, receberá dois jogos no próximo domingo. Às 11h, o Flamengo enfrentará o Figueirense como mandante. Depois, às 18h30, será a vez do Santos receber o Santa Cruz. A CBF também modificou o horário de uma partida da 29ª rodada, entre Inter e Coritiba. Ela passou do dia 9 para o dia 5 de outubro, às 19h30, no Beira-Rio.