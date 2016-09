Campanha de Fruet pede impugnação de pesquisa Ibope

A coligação Curitiba segue em Frente, do prefeito e candidato à reeleição Gustavo Fruet (PDT), vai pedir à Justiça Eleitoral a impugnação da pesquisa Ibope/RPC, cuja divulgação está prevista para a próxima segunda-feira (19). Além de apontar distorções na valoração de percentuais de nível econômico da população de Curitiba, o pedido de impugnação tem como base o fato de o Instituto Ibope estar na folha de pagamento do candidato do PMN à prefeitura, Rafael Greca.

