O candidato do PT à prefeitura de Curitiba, Tadeu Veneri, disse que a barraca de um candidato a vereador pelo partido foi atacada no bairro Santa Felicidade na manhã desta sexta-feira (16). Um homem teria atacado o ponto usado por Augusto Franco para fazer campanha, na esquina das ruas Antonio Scorsin e Toaldo Túlio. No local havia uma militante, que não ficou ferida.

