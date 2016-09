Coritiba faz jogo de 33 pontos contra o Sport em Recife

Treino do Coritba antes do embarque: surpresas na delegação (foto: Divulgação/ Coritiba)

O Coritiba faz, neste domingo (18), o “jogo de 33 pontos” contra o Sport, em Recife. O duelo entre ambos, na Ilha do Retiro, é válido pela 26ª rodada do Brasileirão. E os dois times têm desfalques para a partida.

O jogo é de “33 pontos” porque tanto Coritiba quanto Sport têm 30 pontos. Quem vencer vai a 33 e quem perder fica com 30 – ou os dois ficarão com 31, se empatarem. Os paranaenses estão em 14º lugar, atrás do adversário por ter uma vitória a menos. Os dois, por sinal, correm contra a ameaça de rebaixamento. O Figueirense, atual 17º colocado, tem 28 pontos.

Para este domingo, o Coritiba tem pelo menos seis desfalques. Além de Kleber e Neto Berola, que se recuperam de fraturas e são baixas de médio e longo prazo, o time não conta também com os volantes Alan Santos e João Paulo, que cumprem suspensão. Para piorar, o zagueiro/lateral Walisson Maia está com uma lesão muscular. E o lateral/meia Juan voltou a sentir dores e acabou vetado nesta sexta-feira (16).

Sem esses jogadores, o técnico Paulo Cesar Carpegiani deverá escalar Edinho e Amaral como volantes. As laterais devem ser ocupadas por Dodô e pelo zagueiro Juninho. No ataque, o treinador tem uma dúvida entre Evandro, Yan ou Iago, para atuar junto com Leandro e Kazim. O treinador não confirmou quem entra, mas se inclinou a escalar Yan, por uma questão tática. “Eu vou dar uma pensada na estrutura do meio. Vou fazer um pouco diferente, porque gosto de times que joguem um pouco mais”, falou ele, em entrevista coletiva. Carpegiani também discorreu sobre os volantes. “Edinho deve entrar e o outro vou dar uma pensada”.

Na relação que viaja a Recife, aparecem os meias Ruy e Cesar Gonzales, que se recuperaram de lesão.

Sport

O Sport não poderá contar com o goleiro Magrão, expulso na quinta-feira (15) diante do Atlético-MG. Ele levou cartão vermelho ainda no primeiro tempo, ao cometer uma falta fora da área. O substituto deve ser Agenor. Em compensação, o meia Diego Souza volta, após cumprir suspensão.

SPORT x CORITIBA

Sport

Agenor; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely (Paulo Roberto), Neto Moura (Gabriel Xavier), Diego Souza, Everton Felipe e Rogério; Ruiz. Técnico: Oswaldo de Oliveira

Coritiba

Wilson; Dodô, Luccas Claro, Nery Bareiro e Juninho; Edinho, Amaral e Raphael Veiga; Yan (Evandro ou Iago), Leandro e Kazim. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Local: Ilha do Retiro, em Recife, domingo, às 16 horas