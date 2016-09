Daniel Dias ganha mais um ouro, agora nos 50 metros costas

Daniel Dias: brasileiro dominou prova desde a largada (foto: Agência Brasil)

O brasileiro Daniel Dias conquistou o ouro para o Brasil na prova de 50 metros nado de costas, levando a torcida à loucura no Estádio Olímpico de natação. A medalha de prata ficou com Andrew Mullen, da Grã-Bretanha, e a de bronze, com Zsolt Vereckei, da Hungria.

Daniel Dias dominou a prova desde a largada e terminou com 35s40, ficando acima do seu próprio recorde mundial, de 34s95.

Nesta sexta-feira (16), três nadadores brasileiros competiram antes de Daniel, mas não conseguiram chegar ao pódio: Ronystony Cordeiro ficou em 7º, na categoria S4, nos 50 metros nado de costas; Edenia Garcia ficou em 7º, na categoria S4, nos 50 metros nado de costas, e Carlos Farrenberg ficou em 5º, na categoria S13, nos 100 metros nado livre.