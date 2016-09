Daniel Dias conquista terceira medalha de ouro no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Dias provou mais uma vez por que é considerado um dos melhores para-atletas da natação de todos os tempos. Nesta sexta-feira (16), o brasileiro conquistou sua terceira medalha de ouro na Paraolimpíada do Rio de Janeiro ao vencer com sobras a final dos 50 m costas, da classe S5, com o tempo de 35s40. O britânico Andrew Mullen (37s94) e o húngaro Zsolt Vereckzei (38s92) completaram o pódio com a prata e o bronze, respectivamente. Com mais essa conquista, Daniel Dias chega a sua sétima medalha no Rio de Janeiro. Além dos três ouros conquistados, o nadador brasileiro já faturou outras três pratas e um bronze. Assim, Daniel segue em busca de se tornar o maior medalhista da natação em Jogos Paraolímpicos da história, recorde que pertence ao australiano Matthew Cowdrey, com 23. Como possui 22, o brasileiro precisa subiu ao pódio das suas últimas duas provas no Rio para ultrapassar o para-atleta da Oceania. Ele ainda terá a oportunidade nos 100 m livre, no qual é recordista paraolímpico e mundial, e no revezamento 4 x 100 medley.