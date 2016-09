O Pentágono informou nesta sexta-feira (16) que matou o "ministro da Informação" do Estado Islâmico, Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad, em um ataque aéreo realizado no dia 7 de setembro em Raqqa, na Síria. As informações são da Agência Ansa.

Segundo o porta-voz da entidade, Peter Cook, "Dr. Wail", como era conhecido, era um dos líderes mais importantes do grupo terrorista e o responsável pela "supervisão" dos vídeos que mostravam as execuções e torturas cometidas pelos extremistas.

Ainda de acordo com Cook, o "ministro" era muito ligado a Abu Muhammad al-Adnani, considerado o porta-voz dos jihadistas e morto em um ataque aéreo em 30 de agosto.

Trégua

Apesar de estar vivendo uma trégua nas ações militares, a ONG Observatório Nacional para os Direitos Humanos na Síria (Ondus) informou que 54 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas no país.

Dessas, 34 eram civis e 20 eram militantes de diversos grupos. Entre os civis, 11 eram crianças. O balanço mais sangrento ocorreu em Mayadin, cidade controlada pelo Estado Islâmico, onde 27 civis morreram em um ataque aéreo ocorrido ontem (15).

A trégua humanitária atinge grandes partes do território sírio, mas não inclui as áreas dominadas pelos extremistas do Estado Islâmico e da Frente al-Nusra.