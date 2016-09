Marcelo Adnet escreve 'Fora, Temer' em brincadeira durante programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo voltou a ter a frase "Fora, Temer" exibida em um de seus programas. Aconteceu na noite desta quinta-feira (15), quando o humorista Marcelo Adnet a escreveu durante uma brincadeira em seu programa, "Adnight". Em um dos quadros, Adnet e o convidado da edição Alexandre Nero tinham que escrever em uma lousa respostas para perguntas como se fossem o outro. Como resposta para a pergunta "Como é trabalhar na Globo?", Nero respondeu por Adnet: "melhor que a MTV", enquanto o humorista escreveu "Fora, Temer" sob aplausos e risos da plateia. "Provavelmente vai ser editada essa parte", brincou antes da próxima pergunta. Não é a primeira vez que Adnet faz piadas com Michel Temer. No programa que foi ao ar logo depois da votação no Senado, no dia 31 de agosto, que confirmou o impeachment de Dilma Rousseff, o humorista questionou se Temer deveria ser chamado de "presidente" ou "presidento". "Para mim não importa muito, porque eu vou continuar chamando ele de 'primeiramente'", brincou em referência à frase que ficou popular na web "primeiramente, fora, Temer". Na semana passada, o programa "Encontro com Fátima Bernardes", da mesma emissora, também recebeu manifestações contra o presidente. Um dos integrantes da banda do músico Johnny Hooker usou uma camiseta com a frase "Fora, Temer".