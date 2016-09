Ao STF, Odebrecht diz que bloqueio de bens 'inviabiliza sua sobrevivência'

GABRIEL MASCARENHAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O empresário Marcelo Odebrecht, preso pela Operação Lava Jato, e outras três pessoas pediram ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta sexta-feira o desbloqueio de seus bens, retidos desde agosto por decisão do TCU (Tribunal de Contas da União). Na ocasião, o colegiado determinou o bloqueio de R$ 2,1 bilhões pertencentes a pessoas físicas e jurídicas das construtoras OAS e Odebrecht. Ambas integravam o consórcio responsável pela construção da Refiaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, obra em que o TCU apontou superfaturamento de R$ 5,5 bilhões. No mesmo mandado de segurança, recorreram ao tribunal os ex-executivos ligados à Odebrecht César Ramos Rocha, Márcio Faria e Rogério Araújo. Assim como o dono da companhia, o trio é suspeito de ter se beneficiado do esquema de corrupção da Petrobras. Eles afirmaram ao Supremo que as medidas para restringir o acesso ao patrimônio pessoal de cada um comprometem a sobrevivência dos empresários e de suas famílias. "Merece o registro de que os impetrantes já se encontram sujeitos aos graves efeitos do ato coator, já tendo sido expedidos ofícios ao Banco Central, determinando o bloqueio de bens e valores em contas bancárias, o que inviabiliza a sua sobrevivência e de suas famílias", diz o mandado de segurança. Dizem ainda, por meio de suas defesas, que as suspeitas levantadas contra a Odebrecht e OAS não estão comprovadas e se baseiam apenas em reportagens publicadas pela imprensa. "Como já narrado, no ato coator há apenas alegações genéricas à situação das pessoas jurídicas CNO e OAS, baseadas em "fatos recentemente noticiados na imprensa", mas sem comprovação nos autos, invocando-se indevidamente o perigo da demora implícito", opinam. Os advogados também se queixam da tramitação do processo no TCU. "Não se pode desconsiderar que, neste caso, a ocorrência de suposto sobrepreço está em apuração pelo TCU há cerca de seis anos, sem contraditório e ampla defesa até o momento. Oportuno lembrar que a própria Operação Lava-Jato se iniciou há mais de dois anos", concluem. O mandado de segurança está sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Melo, que, neste mês, assinou dois despachos determinando o desbloqueio dos bens das pessoas jurídicas Odebrecht e OAS.