Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 2 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4185 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (16) em São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2 milhões. A quadra teve 73 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 5.483,13. No terno, houve 6.482 ganhadores, que receberão cada um R$ 92,85. Outros 134.069 apostadores ficarão com R$ 2,46 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 26, 32, 35, 44 e 48.

Na Lotofácil, cinco apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1412. De acordo com a Caixa, eles vão receber o prêmio individual de R$ 306.562,41. Os números sorteados foram: 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25. Na faixa de 14 acertos, 618 acertadores levarão o prêmio individual de R$ 1.090,23. Com 13 acertos, 19.484 apostadores ganharão R$ 20 cada um. Em 12 pontos, 220.522 apostas foram premiadas com R$ 8. Outros 1.119.773 apostadores levarão R$ 4 por terem acertado 11 dezenas.

No concurso 1693 da Lotomania, um apostador acertou as 20 dezenas e vai receber um prêmio de R$ 2.000.585,87. A faixa de 0 acertos não teve acertadores. Os números sorteados foram: 08, 09, 10, 13, 18, 23, 29, 32, 48, 49, 52, 57, 61, 64, 68, 69, 70, 78, 79 e 92. Na faixa de 19 acertos, cinco acertadores levarão o prêmio individual de R$ 46.342,90. Com 18 acertos, 171 apostadores ganharão R$ 1.209,87 cada um. Em 17 pontos, 1.454 apostas foram premiadas com R$ 99,60. Outros 8.234 apostadores levarão R$ 17,58 por terem acertado 16 dezenas, enquanto 32.394 ficarão com R$ 4,47 por terem acertado 15 dezenas.