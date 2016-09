DOMINGO - Sport e Coritiba fazem confronto direto contra rebaixamento

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Coritiba se enfrentam neste domingo (18) em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. No rubro-negro, a principal dúvida continua sendo Rithely. O volante sente dores musculares e por isso ficou de fora da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, na noite da última quinta-feira (15). Caso não tenha condições de jogar, ele deve ser novamente substituído por Paulo Roberto. O meia Diego Souza deve voltar ao time após cumprir suspensão. O técnico Oswaldo de Oliveira estuda resgatar uma opção que foi usada pelo Sport no início da temporada: recuar o meia Gabriel Xavier para desempenhar a função de volante. Caso não opte for esta formação, Gabriel disputará posição com Everton Felipe. O Coritiba não poderá contar com o meia Juan, que está lesionado. Ele já havia ficado de fora do duelo contra o Corinthians, na última quarta-feira (14), no Couto Pereira. Também estão no departamento médico o zagueiro Walisson Maia e os atacantes Kleber e Neto Berola. Já os volantes João Paulo e Alan Santos cumprem suspensão. Na 13ª e 14ª colocação, tanto Sport quanto Coritiba têm 30 pontos -dois a mais do que o Figueirense, que encabeça a zona de rebaixamento. O time pernambucano tem uma vitória a mais e por isso está à frente do adversário. SPORT Agenor; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto (Rithely), Gabriel Xavier (Neto Moura), Diego Souza, Everton Felipe (Gabriel Xavier) e Rogério; Ruiz T.: Oswaldo de Oliveira CORITIBA Wilson (Rafael Martins); Dodô, Luccas Claro, Nery, Juninho; Amaral (Ícaro), Edinho, Raphael Veiga; Yan, Kazim e Leandro T.: Paulo César Carpegiani Estádio: Ilha do Retiro, no Recife Horário: 16h Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)