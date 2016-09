DOMINGO - Flamengo pode virar líder em Pacaembu lotado

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após empatar com o Palmeiras e se manter a um ponto do líder, o Flamengo recebe o Figueirense neste domingo (18), no Pacaembu, pela 26ª rodada do Brasileiro. Mais de 30 mil ingressos para a partida já foram vendidos -restam apenas entradas para a torcida visitante, que serão comercializadas no dia do jogo. O Flamengo tem a relativa vantagem de entrar em campo já sabendo se terá possibilidades ganhar a liderança nesta rodada, já que o Palmeiras enfrenta o Corinthians no sábado (17), no Itaquerão. Em entrevista coletiva nesta sexta (16), porém, Willian Arão disse que o time está bem e não mudará o modo de jogo a partir do resultado do rival. Confiante pela sequência de cinco jogos sem perder -foram quatro vitórias e um empate-, o técnico Zé Ricardo não deve fazer grandes mudanças no time. A novidade é o possível retorno de Guerrero, que se recuperou fisicamente e pode entrar no lugar de Leandro Damião, jogando ao lado de Gabriel. No meio, o volante Cuéllar substitui o suspenso Márcio Araújo. Já a armação segue a cargo de Diego e Everton. A briga do Figueirense é outra. Após empatar em casa com o lanterna América-MG a equipe chegou a 28 pontos, abrindo a zona de rebaixamento na 17ª posição. O técnico Tuca Guimarães tentou fazer mistério, mas deve escalar o volante Renato no lugar do machucado Caucaia -Jocinei corre por fora. Na frente, a tendência é que Maurides comece no banco e Rafael Silva ganhe vaga entre os 11. FLAMENGO Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Cuéllar, Willian Arão, Diego e Everton; Gabriel e Leandro Damião (Guerrero). T.: Zé Ricardo FIGUEIRENSE Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley e Marquinhos Pedroso; Jefferson, Renato (Jocinei), Ferrugem e Dodô; Lins e Rafael Silva (Maurides). T.: Tuca Guimarães Estádio: Pacaembu, em São Paulo (SP) Horário: 11h Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)