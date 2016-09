DOMINGO - Clássico mineiro tem rivais em situações opostas

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto o Atlético-MG briga na parte de cima da tabela, a preocupação do Cruzeiro é se distanciar da zona de rebaixamento. Passando por momentos contrastantes, os times de Belo Horizonte se enfrentam neste domingo (18) no Mineirão, pela 26ª rodada do Brasileiro. O Atlético-MG entrará em campo sabendo aonde pode chegar neste fim de semana. Flamengo e Palmeiras, principais postulantes à liderança, já terão jogado quando o jogo começar em Minas. Na melhor das hipóteses, o Atlético-MG -hoje na terceira posição, com 45 pontos- pode empatar em número de pontos com o líder Palmeiras e passar o Flamengo. Poupado na última partida, Robinho volta ao time titular e forma o ataque com Fred e Lucas Pratto. No meio, a dúvida é em relação ao meia Cazares, que deve começar jogando, mas ainda disputa vaga com Otero. Júnior Urso e Rafael Carioca estão confirmados na proteção da defesa. O mando da partida deste domingo (18) é do Cruzeiro, que tenta se recuperar de duas derrotas seguidas -desempenho que contribuiu para deixar o time na 15ª colocação, com 29 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento. Nesta sexta (16), a diretoria cruzeirense afirmou que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, conta com os reforços de Arrascaeta e Ábila, suspensos na derrota para o São Paulo na última rodada. Com isso, a base do setor ofensivo deve ser formada por Robinho e Arrascaeta na armação e Ábila e Rafael Sóbis no ataque. Já o zagueiro Manoel, suspenso, dá lugar a Fabrício Bruno. CRUZEIRO Rafael; Lucas, Fabrício Bruno (Léo), Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Lucas Romero, Robinho e Arrascaeta; Ábila e Rafael Sobis. T.: Mano Menezes ATLÉTICO-MG Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso e Cazares (Otero); Robinho, Lucas Pratto e Fred. T.: Marcelo Oliveira Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Horário: 16h Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)