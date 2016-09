DOMINGO - Em ascensão, Ponte vai a Chapecó de olho no G4

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já mira um lugar entre os quatro melhores da competição. Na tarde deste domingo (18), o time paulista visita a Chapecoense, na Arena Condá, pela 25ª rodada da competição. O time de Campinas subiu para a sexta posição após o triunfo que culminou na demissão do técnico Roger Machado do Grêmio. A Ponte tem 38 pontos, quatro a menos que o Santos, que hoje fecha o G4. A meta é buscar reduzir a diferença e trazer pontos de Santa Catarina. “A Ponte pode chegar muito alto. Estamos pensando positivo e sabemos que temos condições de brigar na parte de cima. Vamos brigar para isso”, afirmou o lateral direito Nino Paraíba antes da viagem para o Sul nesta sexta (16). O técnico Eduardo Baptista tem uma dúvida para definir o time titular. Os meio-campistas Mateus Jesus e Wendel disputam uma vaga. Já o meia Galhardo ainda é desfalque devido a uma lesão. Em nono lugar, a Chapecoense tem 37 pontos e irá ultrapassar a Ponte na tabela em caso de vitória. O time catarinense faz ótima campanha no segundo turno e vem de triunfo sobre o Fluminense, fora de casa, por 2 a 1. CHAPECOENSE Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Denner Assunção; Josimar, Gil, Matheus Biteco e Arthur Maia; Tiaguinho e Kempes. T.: Caio Júnior PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus (Wendel) e Maycon; Clayson, William Pottker e Roger. T.: Eduardo Baptista Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Horário: 16h Árbitro: Joao Batista de Arruda (RJ)