DOMINGO - Com desfalques e retornos, Botafogo enfrenta o Vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo terá duas baixas e dois retornos para enfrentar o ameaçado vitória. A partida acontece domingo, às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lesionado, o atacante Sassá está fora, assim como o volante Bruno Silva, suspenso. O zagueiro Joel Carli volta após cumprir suspensão automática, e o meia Rodrigo Lindoso, recuperado de lesão, poderá ser usado pelo técnico Jair Ventura. "A gente sente muito. Um jogador que vivia um momento maravilhoso. O Sassá era um dos artilheiros. Sentimos bastante. Cabe a gente arrumar uma solução dentro do elenco e bola para frente", afirmou o comandante botafoguense. A ausência mais sentida será a de Sassá. Ele é o artilheiro do Botafogo em 2016, com 10 gols. Sem o goleador, Ventura deverá escalar o ataque alvinegro com Neilton e Canales. Há ainda a possibilidade de estreia do lateral Alemão, recém-contratado e que disputa posição com o improvisado Emerson. "Estávamos com o grupo completo, perdemos o Luis Ricardo, com uma semana para conseguir outro atleta. O mercado é difícil. Dentro de todos os nomes que estudamos, o mais viável foi o Alemão. Tenho certeza que vai nos ajudar", afirmou o treinador. Com 35 pontos, o Botafogo inicia a rodada na 11ª posição e mira um triunfo na capital baiana para continuar longe das últimas posições. Já o Vitória, com 29, poderá terminar a rodada na zona de rebaixamento se tropeçar em casa. VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Victor Ramos e Euller; Willian Farias, Marcelo e Cárdenas; Marinho, Kieza e Zé Love. T.: Argel Fucks BOTAFOGO Sidão; Emerson (Alemão), Carli, Emerson Silva e Victor Luís; Lindoso (Diérson), Dudu Cearense, Diogo Barbosa e Camilo; Neilton e Canales. T.: Jair Ventura Estádio: Barradão, em Salvador Horário: 18h30 Árbitro: Rodrigo D. Alonso Ferreira (SC)