Ato de suporte a Haddad com educadores tem protesto contra Temer e apoio a Lula

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Fernando Haddad (PT) atacou propostas de adversários na noite desta sexta-feira (16) durante evento de campanha em que recebeu apoio de educadores em evento de campanha na região da Liberdade (centro da cidade). O ato, que reuniu 1.200 pessoas no auditório da Casa de Portugal, também serviu de palco para discursos que pedem a saída do presidente Michel Temer (PMDB). Entre os participantes estavam reitores de universidades públicas e privadas. "As propostas boas já estão feitas. E as novas não são boas", disse Haddad, ao se referir a uma declaração de seu adversário João Doria (PSDB). O tucano disse que criará universidades virtuais nos CEUs (centros de educação unificados). "Isso já existe e se chama Uniceu (universidade semi-presencial dentro desses centros)", disse o prefeito. Haddad também voltou a criticar seus adversários que pretendem aumentar a velocidade nas marginais (hoje em 50 km/h na pista local e 70 km/h na expressa). Gritos de apoio e música em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foram frequentes durante os discursos. Na plateia, integrantes da Apeoesp (sindicato dos professores do Estado de SP) e associações de educadores e PCdoB, partido da vice-prefeita Nadia Campeão. "Não vamos aceitar engodo desse governo golpista na área de educação", disse Nádia. Participaram do ato, além de seu candidato a vice, Gabriel Chalita (PDT), e a primeira-dama, Ana Estela Haddad, a socióloga Maria Victoria Benevides, que chamou o prefeito de "continuador da obra do educador Paulo Freire". Freire era professor e autor de livros como "pedagogia do oprimido". Foi secretário de Educação da também candidata Luiza Erundina, ex-petista e hoje no PSOL. Haddad tem na educação um dos temas centrais de sua campanha. Ele e Chalita, que foi secretário estadual de Educação durante a gestão Geraldo Alckmin (PSDB), dizem em eventos que nenhum prefeito abriu mais vagas em creche -100 mil, segundo a gestão. "Só um prefeito educador olha para o corpo de um motoboy no chão e diz que vai acabar com a violência no trânsito. Mas gente que se dizia progressista diz que vai aumentar a velocidade nas marginais. São Paulo não pode escolher quem traiu", disse Chalita em referência à ex-petista Marta Suplicy (PMDB).