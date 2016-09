DOMINGO - Grêmio não terá Negueba e Bolaños contra o Fluminense

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após assumir interinamente o comando do Grêmio, James Freitas terá que lidar com dois desfalques importantes no setor ofensivo para o duelo deste domingo (18) contra o Fluminense, em Porto Alegre. O departamento médico do clube confirmou nesta sexta-feira (16) que os atacantes Negueba e Miller Bolaños estão vetados. O primeiro foi diagnosticado com uma lesão no púbis. O segundo tem apenas um desconforto na mesma região, o que também o impede de jogar neste domingo. Com o retorno do meia Douglas, que estava suspenso, e do volante Maicon, que se recuperava de uma lesão na panturrilha, a tendência é que o treinador volte a usar o sistema com três volantes. Já no Fluminense, as baixas confirmadas são Douglas e Maranhão, que receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para a Chapecoense por 2 a 1, na última quinta-feira (15), em Edson Passos. Em contrapartida, o atacante Wellington está de volta ao time após cumprir suspensão. O lateral esquerdo William Matheus, que saiu do jogo após sentir dores, é dúvida. Caso ele não tenha condições físicas, deve ser substituído por Ayrton. O Grêmio vive um momento conturbado no Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta na última quarta-feira (14), em Campinas, o presidente Romildo Bolzan Júnior anunciou que o técnico Roger Machado pedira demissão. Em queda na tabela e sem vencer há cinco jogos, o tricolor gaúcho ocupa atualmente a oitava colocação, com 37 pontos -está a cinco pontos do G4. O Fluminense está empatado com o Grêmio no número de pontos, mas leva vantagem no saldo de gols e, por isso, é o sétimo colocado. GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Douglas, Pedro Rocha e Guilherme (Batista ou Jaílson); Luan. T.: James Freitas (interino) FLUMINENSE Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e Ayrton; Pierre, Cícero, Marquinho, e Gustavo Scarpa; Marcos Junior e Wellington. T.: Levir Culpi Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Horário: 16h Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)