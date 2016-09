Vasco supera erros de arbitragem e vence Joinville

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco segue firme no objetivo de voltar para a elite do futebol brasileiro com o título da Série B. Nesta sexta-feira (16), o time venceu o Joinville por 2 a 0, abriu três pontos na liderança e agora torce contra o Atlético-GO, que encara o Paraná neste sábado. Júnior Dutra abriu o placar, mas quem brilhou foi Yago Pikachu, que marcou um golaço ao acertar o ângulo esquerdo de Jhonatan. Com a vitória, o Vasco chega aos 48 pontos e abre três pontos de frente sobre o vice-líder Atlético-GO. E é justamente o time goiano o próximo adversário da equipe cruzmaltina, no dia 24, em São Januário. O Vasco tinha uma sequência de dois jogos em casa e esperava contar com o apoio da torcida. Mas não foi isso o que aconteceu. No jogo desta sexta, apenas 1.689 pagantes foram ao estádio. Em um primeiro tempo sem muitas oportunidades, o Vasco deixou o campo reclamando da arbitragem de Devarly Lira do Rosário. Dois lances foram apontados como erro do juiz. No primeiro, Julio Cesar recebeu passe de Andrezinho e fez o gol, mas foi marcado impedimento bastante duvidoso. No outro, Nenê cobrou falta e a bola bateu no cotovelo do zagueiro Bertotto dentro da área do Joinville. Recuperado de uma lesão na coxa direita, Jorge Henrique voltou a ser relacionado para uma partida do Vasco. O atacante sentiu o problema no duelo contra o Oeste e desfalcou a equipe diante do Goiás, na última terça-feira. O jogador, porém, não saiu do banco de reservas. VASCO Martin Silva; Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar (Alan); Marcelo Mattos, Douglas, Andrezinho e Nenê; Éderson (Thalles) e Júnior Dutra (Madson). T.: Jorginho JOINVILLE Jhonatan; Fabiano Eller (Thomás), Danrlei, Ligger; Reginaldo, Bertotto, Tinga, Everton Silva (Bruno Ribeiro) e Fernandinho; Giva (Claudinho) e Jael. T.: Lisca Estádio: São Januário, no Rio Árbitro: Devarly Lira do Rosário (ES) Gols: Júnior Dutra, aos 2, e Yago Pikachu, aos 16 min do 2º tempo Cartões amarelos: Júnior Dutra e Marcelo Mattos (V)