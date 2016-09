MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram após o carro em que estavam bater contra um poste, na região do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (17). Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o motorista perdeu o controle da direção na estrada do M'Boi Mirim e bateu em um poste, por volta das 3h. Com o impacto da batida, o poste caiu sobre o carro. Cinco ocupantes do veículo morreram no local.