Corpo de Domingos Montagner chega a teatro de São Paulo para velório

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Domingos Montagner chegou às 7h07 deste sábado (17), no teatro Fernando Torres, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Ele morreu afogado no rio São Francisco, na cidade de Canindé do São Francisco (SE), na última quinta (15). O corpo do ator estava em uma funerária no bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Ao menos dez fãs passaram a madrugada fria em frente ao teatro na tentativa de tentar participar do velório ou por curiosidade, como uma mulher que não se lembrava sequer do nome do ator. "Na hora que chegar o caixão eu vou embora", disse. Outra fã passou duas vezes de carro pela rua do teatro perguntando se o corpo já tinha chegado. "Vou estacionar o carro e esperar", falou a mulher, que saiu da balada direto para o velório. A autônoma Telma Regina Silva, que mora na Vila Matilde, chegou ao local por volta das 22h desta sexta-feira (16). Telma disse que leu na internet que o velório iria começar às 21h e veio na expectativa de conseguir ver o ator pela última vez. " A morte dele sensibilizou porque repetiu a cena da novela", falou Telma. Na novela, o personagem Santo, protagonizado por Montagner, leva um tiro e cai nas águas do Rio São Francisco. A estudante Julia Maria Munhoz, 18, e o seu namorado Diogo Guilherme Martins, 18, também passaram a noite no local para acompanhar o velório. " Se não der para ver o corpo vou ficar triste. Ele era demais, eu vim para homenagear", disse Julia. Martins, namorado de Julia, explica que começou a acompanhar o trabalho do ator por causa dos avós que também eram fãs. "O marco para mim foi quando ele fez o papel de cangaceiro", falou. Por volta da 6h, seguranças contratados pela Globo já estavam posicionados na calçada do teatro.