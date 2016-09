China cria 'vaquinha' virtual para recuperar a Grande Muralha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a discussões sobre o contínuo desgaste da Grande Muralha da China, as autoridades do país asiático decidiram apelar para uma nova tática de manutenção do monumento: uma ‘vaquinha‘ virtual. A campanha de ‘crowdfunding‘, que quer arrecadar o equivalente a US$ 1,6 milhão até o começo de dezembro, foi criada pela Fundação Chinesa para a Conservação da Cultura Ancestral. O dinheiro será usado para realizar reformas pontuais e para a manutenção de um trecho de 500 anos, mas menos de 500 metros (a muralha tem 21 mil quilômetros), no setor Xifengkou, que corta uma reserva na província de Hebei a 250 quilômetros de Pequim. De acordo com o órgão que criou a vaquinha, o desgaste natural causado por chuvas e ventos, somado a casos de furtos de blocos (para serem vendidos como souvenir, mas também para a construção de casas e estruturas agrícolas da região), tem feito a muralha diminuir de tamanho com o tempo. A fundação acredita que menos de 10% dela estejam totalmente preservados. Desde 2005, o governo chinês já investiu mais de US$ 285 milhões em um projeto de longo prazo para recuperar a muralha, setor por setor. ‘Apesar do apoio do governo central, uma porção substancial da Grande Muralha está sob risco e desaparecendo‘, afirmou, em um comunicado, Dong Yaohui, diretor da Great Wall of China Society, ONG também envolvida na campanha. As doações podem ser feitas no site da campanha.