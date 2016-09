Apesar do cessar-fogo, Síria registra combates e bombardeios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversos combates e bombardeios localizados ocorreram na madrugada de sexta-feira e na manhã deste sábado (17) na Síria, apesar do cessar-fogo estabelecido por Estados Unidos e Rússia desde o início da semana. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), vários enfrentamentos tiveram lugar em áreas próximas da capital, Damasco, onde as forças do regime do ditador Bashar al-Assad, tentaram avançar sobre um local controlado pelos rebeldes. Além disso, uma mulher e uma criança morreram neste sábado em razão de bombardeios na província de Homs, no centro da Síria. Também foram registrados ataques aéreos na província de Latakia, no oeste do país. O OSDH não soube precisar a nacionalidade dos aviões que realizaram os bombardeios nas duas regiões, mas assinalou que tanto forças rebeldes como do regime estavam sendo enviadas à área montanhosa de Latakia. Em Aleppo, no norte, não se registram combates desde segunda-feira, mas a ajuda humanitária prevista na trégua ainda não se concretizou, já que forças do regime e rebeldes se mantém na estrada Castello, que dá acesso à cidade. Estima-se que 250 mil pessoas estejam em condições precárias em bairros sitiados da cidade, necessitando de alimentos, água e medicamentos. Não têm havido avanços, afirmou um porta-voz do órgão de assuntos humanitários da ONU, mas as Nações Unidas estão prontas para atuar a partir do momento em que obtenha luz verde. Dois comboios de ajuda têm esperado desde terça-feira na fronteira turca permissão para viajar para a Síria. Um porta-voz da ONU disse que o primeiro comboio de caminhões estava carregando farinha para mais de 150 mil pessoas, enquanto o segundo estava levando rações alimentares para 35 mil pessoas durante um mês. Estados Unidos e Rússia têm dado apoio a lados opostos na guerra, que já matou cerca de 300 mil pessoas e forçou milhões a deixarem suas casa e a Síria, provocando a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. PUTIN O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste sábado (17) esperar dos Estados Unidos a manutenção dos compromissos sobre o cessar-fogo na Síria. Na sexta, a Rússia se mostrou disposta a prolongar a trégua por mais 72 horas. Ao falar com jornalistas, Putin acrescentou ainda que o cessar-fogo era um objetivo comum de Moscou e Washington.