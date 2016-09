Sem Europa, Lucas Lima já negocia renovação até 2020

PEDRO A. LOPES E SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ficar sem propostas na última janela europeia, o meia Lucas Lima negocia a renovação contratual com o Santos. As conversas entre a diretoria santista e os representantes do jogador estão bem no início, mas a ideia é que meia da seleção brasileira estenda seu vínculo até 2020. O contrato atual do camisa 10 termina em dezembro de 2017. Além disso, Lucas Lima deve obter o status de maior salário do elenco santista. Caso aceite a renovação, o meia deverá receber em torno de R$ 350 mil mensais por mês. No entanto, os valores ainda estão sendo discutidos. O Santos usa ‘jogo de cintura‘ para manter Lucas Lima. Além de negociar com Wagner Ribeiro, o clube paulista também conversa com Edson Khodor. Ele ainda é o representante de Lucas Lima judicialmente, pois tem contrato com o atleta até dezembro de 2018. A Khodor Soccer, inclusive, possui 10% dos direitos econômicos de Lucas Lima. O restante está dividido entre a Doyen Sports (80%) e Santos (10%). A única tentativa de um clube europeu em contratar Lucas Lima neste ano ocorreu através do Crystal Palace, que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês. No entanto, a equipe inglesa ofereceu uma proposta bem modesta para ficar com o jogador da seleção brasileira por uma temporada. O Crystal Palace propôs desembolsar pagar o total da multa após o primeiro ano e, mesmo assim, somente se o meia fosse bem. A conversa com o Crystal Palace ocorreu com os representantes de Lucas Lima, que descartaram a proposta e aguardam uma oferta maior do futebol europeu. Ao Santos só chegou uma espécie de ’carta de intenção’. O presidente Modesto Roma cumpriu a promessa de que não aceitaria negociar Lucas Lima nesta temporada. A estratégia de manter o meia, pelo menos, até o dia 31 de dezembro de 2017 tem uma lógica. O Santos possui apenas 10% dos direitos do jogador e, dependendo do valor da proposta que chegar da Europa na abertura da próxima janela, o montante destinado ao clube paulista sequer ajudaria para a reposição do meia no mercado do futebol. O time entende que é melhor contar tecnicamente com o armador por pouco menos de um ano e meio do que o perder agora por um valor pequeno.