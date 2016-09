Redação Bem Paraná com Plantão 24 Horas

17/09/16

(foto: Fernando Marcelino / MTST)

Um terreno baldio foi ocupado, durante a madrugada deste sábado, 17, por 200 famílias integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Paraná (MSTS-PR).O terreno fica no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), entre os limites dos municípios de Curitiba e Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As famílias organizadas pelo MTST-PR, batizaram a ocupação da "Dona Clara" militante sem teto que faleceu em julho, após esperar dois anos por uma cirurgia no rim. Segundo o MSTS-PR, a ação se une à luta por moradia de outras três ocupações urbanas, próximas ao novo terreno e, juntas,formarão o complexo "Hugo Chaves".

