Corinthians chega a clássico com desempenho de luta contra queda no 2º turno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians chega ao dérbi deste sábado (17), em Itaquera, pressionado. Não só porque saiu do G4, mas também pelo futebol apresentado nas últimas rodadas, que preocupa torcida e diretoria. O desempenho do 2º turno é de 38%, índice que faria o time lutar contra o rebaixamento ao lado de Vitória, Figueirense e Internacional. São derrotas contra Grêmio, Ponte Preta e Santos, empate contra Coritiba e vitória diante de Sport e Vitória, que só lutam contra o rebaixamento até aqui. Diante do Palmeiras, além de precisar vencer para sonhar com melhores posições no Brasileiro, o time tenta voltar a bater o principal dentro de sua própria arena. Nas duas últimas, os alviverdes venceram uma e ganharam outra nos pênaltis, no mata-mata do Paulista. Apesar de todos os ingredientes da pressão, Cristóvão Borges diz que não sente pressão extra pelo momento. O comandante garante deixar de lado até mesmo os constantes pedidos da torcida por sua saída e pela contratação de Roger, técnico que deixou o Grêmio. ‘Pressionado eu estou desde que cheguei, sou pressionado. Vivo na pressão. O jogo de amanhã não tem diferença nenhuma, só continua a pressão. Sei disso, quando aceitei vir para cá, sabia o momento, a atmosfera. Não esperei o exagero, as coisas fora do normal, passou-se do ponto um pouco. Fora isso, normal, é pressão mesmo. No momento que o clube vive, de transição‘, afirmou o técnico. O Corinthians vive a dúvida se poderá contar com Uendel e Giovanni Augusto. Fagner é baixa certa para o jogo que começa às 16h em Itaquera.