Lucas Lima quer fatia em direitos e cláusula de Gabigol para renovar

PEDRO A. LOPES E SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Lucas Lima iniciou as negociações para renovar contrato com o Santos até o fim de 2020. O vínculo atual do jogador termina em dezembro de 2017. A reportagem apurou que, para estender o contrato, o camisa 10 pediu parte dos direitos econômicos que pertencem a Doyen Sports. O grupo de investidores maltês é detentor da ‘fatia‘ maior dos direitos de Lucas Lima (80%), enquanto a Khodor Soccer e o Santos dividem o restante (10% cada um). Além disso, Lucas Lima e Santos ‘costuram‘ uma cláusula contratual semelhante a que levou Gabigol recentemente para a Internazionale, da Itália. A cláusula obrigaria o clube paulista a liberar o meia da seleção brasileira por 15 milhões de euros (R$ 54,6 milhões) em caso de propostas do futebol europeu. No caso de Gabriel, o alvinegro praiano era obrigado a liberá-lo em caso de propostas acima de 18 milhões de euros (R$ 65 milhões). Salários e valores de luvas dinheiro que seria como um bônus, um pagamento feito por fora do contrato e dos salários para ele também já são discutidos entre as partes. Mas vale ressaltar que as conversas estão bem no início. No entanto, Lucas Lima deve obter o status de maior salário do elenco santista. Caso aceite a renovação, o meia deverá receber em torno de R$ 350 mil mensais por mês. O Santos usa ‘jogo de cintura‘ para manter Lucas Lima. Além de negociar com Wagner Ribeiro, o clube paulista também conversa com Edson Khodor. Ele ainda é o representante de Lucas Lima judicialmente, pois tem contrato com o atleta até dezembro de 2018. Lucas Lima decidiu iniciar o processo de renovação com o Santos após ficar sem propostas na última janela de transferências europeia. A única tentativa de um clube europeu em contratar Lucas Lima neste ano ocorreu através do Crystal Palace, que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês. No entanto, a equipe inglesa ofereceu uma proposta bem modesta para ficar com o jogador da seleção brasileira por uma temporada. O Crystal Palace propôs desembolsar pagar o total da multa após o primeiro ano e, mesmo assim, somente se o meia fosse bem. A conversa com o Crystal Palace ocorreu com os representantes de Lucas Lima, que descartaram a proposta e aguardam uma oferta maior do futebol europeu. Ao Santos só chegou uma espécie de ’carta de intenção’.