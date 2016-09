Wellington fez falta ao time durante suspensão

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pela primeira vez desde que assumiu a condição de titular absoluto, Wellington desfalcou o Fluminense diante da Chapecoense, na quinta-feira (15). Ele cumpriu suspensão devido ao terceiro cartão amarelo e, do camarote, viu o time ter atuação contestada e ser derrotado para os catarinenses. Com características únicas no elenco, Wellington fez muita falta ao Fluminense. Primeiro porque o atacante vivia grande momento, chamando sempre a responsabilidade ao cair pelos lados do campo. Além disso, a efetividade do jogador nos dribles desarma a defesa adversária, o que vinha sendo uma arma do Fluminense. Sem o jogador, o Fluminense parecia muito mais engessado diante da Chapecoense. A solução foi apostar nas bolas paradas. Cícero marcou um gol dessa forma, em passe de Gustavo Scarpa. Mas foi pouco. Além da assistência, o camisa 40 não conseguiu repetir as boas atuações das últimas rodadas. Muito disso está ligado à ausência de Wellington, que acabava dividindo a criação das jogadas e dava mais liberdade a Scarpa. Marquinho foi escolhido para auxiliar o camisa 40 nessa função, mas não conseguiu furar a retranca com passes. Faltou o drible, principal arma do atacante suspenso. Marcos Júnior poderia utilizar sua velocidade para desafogar, mas acabou preso na marcação do lateral adversário e pouco conseguiu criar ofensivamente. A falta dessa característica tornou o Fluminense previsível. Melhor para o Fluminense que Wellington está de volta ao time neste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre.