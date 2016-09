Messi, Suárez e Neymar brilham em vitória do Barcelona no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona não teve qualquer dificuldade para superar neste sábado o Leganés, recém promovido à 1ª divisão da Espanha. Messi, Neymar e Suárez brilharam na manhã ensolarada e fizeram gols na goleada por 5 a 1. O meia brasileiro Rafinha também deixou sua marca, anotando um lindo gol no 2º tempo. O gol de honra do Leganés foi marcado pelo brasileiro Gabriel, que atuou nas divisões de base do Vasco. Com essa goleada, o Barça soma nove pontos em quatro jogos, assumindo provisoriamente a primeira colocação. O Real Madrid também tem nove pontos, mas um jogo a menos. Mesmo com jogo fácil, o Barcelona teve dois jogadores se estranhando em campo. Neymar e Rafinha bateram boca durante montagem da barreira, no segundo tempo. Neymar não gostou da forma como foi advertido por Rafinha e insultou o meia. A PARTIDA O Leganés deu impressão de que usaria o fator casa para pressionar o time rival. Os donos da casa fizeram marcação pressão nos primeiros minutos de jogo, deixando o Barcelona acuado. A torcida do Leganés sem empolgou, acreditando em uma grande partida do time. Mas não demorou 15 min para o Barça explorar a marcação adiantada do Leganés. Messi, Neymar e Suárez tiveram todo campo adversário para imprimir contragolpes em velocidade. Os três gols marcados no primeiro tempo foram bastante parecidos: Barça aproveitava as brecha da zaga, disparava com rapidez e chegava ao gol adversário sem qualquer marcação. No 1º gol, Suárez arrancou pela direita e viu Neymar e Messi livres. O craque argentino recebeu na área, abrindo o placar da partida, aos 15 minutos de jogo. O segundo do Barça foi uma retribuição do camisa 10, que deixou Suárez livre para ampliar. O Barça continuou atuando como se estivesse treinando. Mais um gol feito cara a cara com o goleiro. Suárez disparou livre. O uruguaio preferiu rolar a bola para o lado, encontrando Neymar sem marcação e pronto para fazer o terceiro gol. Messi, de pênalti, anotou o quarto gol. Rafinha anotou o quinto gol, em um belo chute de fora da área. O meio-campista Gabriel levou a torcida local a loucura, mesmo perdendo por goleada. O gol de falta marcado pelo brasileiro foi o primeiro do Leganés contra o Barcelona em sua história.