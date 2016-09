Parentes e amigos despedem-se de Domingos Montagner em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Domingos Montagner foi velado na manhã deste sábado (17) no teatro Fernando Torres, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, a uma quadra da casa onde nasceu. O ator morreu afogado no rio São Francisco na última quinta (15), na cidade de Canindé do São Francisco (SE), onde gravava cenas da novela "Velho Chico" (Globo). A cerimônia teve início às 7h. Amigos e familiares deixaram o teatro por volta das 10h20 em direção ao Cemitério da Quarta Parada, onde o corpo de Montagner será sepultado. Três "ruas" do cemitério foram isoladas com fitas pela guarda civil. Fãs, distantes da sepultura, entoam cânticos religiosos ("segura na mão de Deus") e rezam o pai nosso para Montagner -o corpo ainda não chegou. Ele será enterrado com a mãe, Romilda, que morreu há três anos. "É uma coisa quase que inimaginável. Todos sentem, eu muito mais", disse Francisco Montagner, irmão de Domingos. "Vocês não conheceram o ator [Domingos] Montagner, vocês conheceram o [próprio] Montagner. Isso era a vida dele. Ele vivia tudo o que fazia com muita dedicação, muito comprometimento e muita força. Sei que todos queriam uma hora, mas eu queria uma vida com ele." DESPEDIDA Amparada pelo namorado Igor Angelkorte, a atriz Camila Pitanga foi ovacionada por fãs que se concentravam na calçada do teatro. A atriz nadava com Montagner quando ambos foram surpreendidos pela correnteza. Ela, que se segurou em uma pedra, gritou por ajuda e chegou a tentar agarrar a mão de Montagner duas vezes antes dele submergir e desaparecer. Em depoimentos, moradores de Canindé do São Francisco afirmaram que a atriz ficou "em choque" e "desorientada". Às 9h, o diretor Luiz Fernando Carvalho e os atores Dira Paes, Lucy Alves, Antonio Fagundes, Marcos Palmeira e Selma Egrei, colegas de Montagner em "Velho Chico", despediram-se do ator. Marcelo Serrado e Gabriel Leone, que filmavam com Montagner em Canindé do São Francisco, também homenagearam o ator após a Globo suspender as gravações da novela no Nordeste. O diretor da Globo Carlos Henrique Schroder, a jornalista Renata Ceribelli e os atores Marco Rica, Ingrid Guimarães, Cleo e Gloria Pires também compareceram. O apresentadores Luciano Huck, Angélica, Ana Maria Braga e Fausto Silva mandaram coroas de flores.