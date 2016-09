Governo do Estado já liberou mais de R$ 50 milhões para as escolas

(foto: AEN)

Já estão disponíveis na conta das escolas da rede pública estadual mais R$ 3,7 milhões em dinheiro do programa Fundo Rotativo, que faz repasses periódicos diretamente a cada unidade. Os recursos foram depositados na sexta-feira (16) e podem ser utilizados para compra de materiais de consumo do dia a dia da escola.



Desde o início do ano, o Governo do Estado já depositou R$ 50,5 milhões para cobertura de despesas de manutenção, pequenos reparos e compra de itens de limpeza e consumo, por exemplo. Os recursos O Fundo é encaminhado para as 2,1 mil unidades da rede estadual. Só não recebe quem deixou de prestar contas dos gastos. A comunidade pode acompanhar a prestação de contas pelo site www.comunidade.diaadia.pr.gov.br digitando o município e o nome da escola no campo “Consulta Escola”.



CRONOGRAMA - O chefe da Coordenadoria de Apoio Financeiro à Rede Escolar (CAF), Manoel José Vicente, explica que os recursos estão sendo repassados dentro de um cronograma que facilita a administração. “Tendo os recursos à disposição, os gestores não precisam esperar para providenciar as compras e aqueles serviços necessários no dia a dia do colégio. Arrumar uma torneira vazando, comprar papel, enfim, resolver essas questões na hora é fundamental para o bom andamento da rotina da escola, garantindo que os alunos não sejam prejudicados”, explica Manoel Vicente.



Em 2015, o Governo do Paraná repassou R$ 73,8 milhões do programa Fundo Rotativo para as escolas estaduais. Foram enviadas dez parcelas da cota normal consumo, quatro da cota serviço e duas cotas extras.



Vicente destaca que, com os recursos do Fundo, as unidades de ensino podem deixar a manutenção em dia, comprar itens de consumo e investir em melhorias na infraestrutura, que refletem diretamente na qualidade de ensino.