Após impeachment, Dilma estreia em programas eleitorais do PT e do PC do B

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff apareceu pela primeira vez nesta sexta-feira (16) em horário eleitoral após sofrer o impeachment. Ela participou de programas das campanhas de Jandira Feghali (PC do B), no Rio, e de Raul Pont (PT), em Porto Alegre. Em suas falas, além de exaltar a história dos candidatos, Dilma faz referência ao posicionamento de ambos durante o processo que sofreu no Congresso. Sobre Pont, diz que ele é "acima de tudo, um democrata". Já para Feghali, como adiantado pela coluna "Painel", a ex-presidente afirma que "é nos momentos mais difíceis que conhecemos a lealdade". "Para firmar os valores da democracia e defender as conquistas sociais ao lado dos que mais precisam, o Rio tem Jandira. Nela, a gente pode confiar", disse, na propaganda da candidata. "Será a primeira prefeita dessa cidade maravilhosa porque, mesmo com toda a injustiça, nosso sonho não vai terminar", acrescentou. Antes de Dilma aparecer, Feghali defendeu a petista e disse que "condenaram Dilma sem crime e agora acusam o Lula sem nenhuma prova". A ex-presidente participará de ato da campanha no Rio, na quarta-feira (21). Na quinta (22), desembarca em Salvador para apoiar a candidata a prefeita Alice Portugal (PC do B).