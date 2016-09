Brasil conquista terceira medalha do tênis de mesa na Paraolimpíada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Costa e Danielle Rauen conquistaram o bronze no tênis de mesa feminino por equipes (classes 6-10) ao derrotar as australianas Melissa Tapper e Andrea McDonnell por 2 a 0 neste sábado (17). A medalha é a terceira do Brasil no tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos. A disputa começou com um susto no jogo de duplas. Tapper e McDonnell venceram o primeiro set por 13 a 11. As brasileiras, contudo, conseguiram vencer os dois sets seguintes (11/9 e 11/4) e, depois de perderem o quarto (13/11), fecharam o jogo por 11 a 2. A partida seguinte foi entre Bruna e Melissa. A brasileira se impôs e fechou o jogo sem perder nenhum set: 11/7, 11/9 e 11/8. O Brasil já havia conquistado duas medalhas na modalidade: Israel Struh ganhou a prata no masculino classe 7, e Bruna Costa levou o bronze individual na classe 10. Até a Rio-2016, o tênis de mesa brasileiro não tinha nenhum pódio paraolímpico. Às 16h30m deste sábado, o Brasil ainda disputa outro bronze por equipes, no masculino, contra a Eslováquia.