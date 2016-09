Velado ao lado de onde nasceu, ator é enterrado junto aos pais

GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Domingos Montagner foi sepultado na manhã deste sábado (17) ao lado do pai e da mãe, Romilda, que morreu há três anos. O ator morreu afogado no rio São Francisco na última quinta (15), na cidade de Canindé do São Francisco (SE), onde gravava cenas da novela "Velho Chico" (Globo). Ele foi velado por volta das 7h no teatro Fernando Torres, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, a uma quadra da casa onde nasceu. Amparada pelo namorado Igor Angelkorte, a atriz Camila Pitanga foi ovacionada por fãs que se concentravam na calçada do teatro. Ela nadava com Montagner e pediu socorro quando ambos foram surpreendidos pela correnteza. O diretor Luiz Fernando Carvalho e os atores Marcelo Serrado, Gabriel Leone, Dira Paes, Lucy Alves, Antonio Fagundes, Marcos Palmeira e Selma Egrei, colegas de Montagner em "Velho Chico", despediram-se do ator. A cerimônia se encerrou pouco antes das 11h, quando o corpo seguiu para o Cemitério da Quarta Parada, na zona leste da capital. A área da sepultura foi isolada com fitas pela guarda civil. Fãs distantes entoaram cânticos religiosos e rezaram o pai-nosso para o ator.