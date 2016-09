Brasil leva prato no ciclismo de estrada com Lauro Chaman

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lauro Chaman conquistou a segunda medalha do Brasil na Paraolimpíada do Rio no ciclismo de estrada. Depois de levar o bronze no contrarrelógio da classe C5 na quarta-feira (14), o atleta conquistou a prata na prova de estrada C4-5 neste sábado (17). É o melhor resultado brasileiro do esporte na história dos Jogos. O brasileiro percorreu os 84km da prova em 2h13min46s e cruzou a linha de chegada pouco atrás do campeão: Daniel Abraham Gebru, dos Países Baixos, terminou a prova em 2h13min08s. O italiano Andrea Tarlao levou o bronze chegando menos de um segundo atrás do brasileiro.