Dupla belga vence, e Brasil seguirá na segunda divisão da Copa Davis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Melo e Bruno Soares não conseguiram confirmar o favoritismo que tinham contra Ruben Bemelmans e Joris de Loore e o Brasil terá de disputar novamente a segunda divisão da Copa Davis no próximo ano. Os mineiros, que ocupam respectivamente a terceira e quinta colocação do ranking mundial, foram superados por 3 sets a 2 (3/6, 7/6 [7/5], 4/6, 6/4 e 6/4) pelos rivais e a Bélgica fechou o duelo válido pela repescagem do Grupo Mundial por 3 a 0. Assim, as partidas deste domingo em Oostende servirão apenas para cumprir tabela. O detalhe é que Bemelmans e De Loore não costumam atuar em torneios de duplas. O primeiro é o 207º colocado do ranking, enquanto o segundo aparece somente na 462ª posição. Os belgas contaram com ótimos saques ao longo do duelo. Não à toa, registraram 18 aces, contra apenas cinco dos brasileiros. "Foi complicado. Eles sacaram muito bem nos momentos de pressão e não deram chances. A partir do quarto set, as coisas começaram a complicar bastante para nós. Acho que o tie-break do segundo set acabou sendo decisivo. Se tivéssemos feito 2 a 0, conseguiríamos finalizar o jogo no terceiro", disse Bruno Soares em entrevista ao SporTV. "Eles entraram super empolgados. Não tinham muito a perder, pois éramos os favoritos. Mas Davis é assim. Hoje, fomos surpreendidos. Agora é seguir trabalhando para recuperar este prejuízo", completou o brasileiro. Vice-campeã da Davis em 2015, a Bélgica seguirá mais um ano na elite. O Brasil jogará o Zonal Americano, o que já havia feito em 2016. BRASIL x BÉLGICA Sexta-feira David Goffin 3 x 0 Thiago Monteiro - 6/2, 6/2 e 6/0 Steve Darcis 3 x 1 Thomaz Bellucci - 6/7 (5/7), 6/1, 6/3 e 6/3 Sábado Ruben Bemelmans/Joris de Loore 3 x 2 Bruno Soares/Marcelo Melo - 3/6, 7/6 (7/5), 4/6, 6/4 e 6/4 Domingo, 9h David Goffin x Thomaz Bellucci Steve Darcis x Thiago Monteiro