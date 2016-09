Russomanno critica Haddad sobre sigilo do Uber

WÁLTER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PRB à prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, criticou o prefeito Fernando Haddad por ter colocado em sigilo dados sobre o Uber em São Paulo -Haddad voltou atrás da decisão hoje (17) e revogou o decreto. "Não pode. Isso é uma prestação de serviço público. A prestação de serviço público tem que ser transparente" disse. "Isso é uma concessão ou uma permissão. Taxi é concessão e empresa é permissão. Nós precisamos saber quantos tem na cidade para poder regulamentar", disse . "Se não nunca vai funcionar", disse. "A minha posição sobre o Uber é regulamentação". Russomanno tem dito que aguardará uma possível regularização do aplicativo para estudar como fazer uma concessão pública liberando deu uso. O candidato do PRB cumpriu agenda de campanha hoje (17) na Vila Formosa e em Sapopemba. Na Vila Formosa visitou o comitê de campanha de um vereador e falou sobre seu programa de campanha. Em Sapopemba percorreu as vielas do bairro cumprimentando moradores e parou para gravar para seu programa de TV em frente a um terreno baldio usado como lixão e num córrego com esgoto à beira de barracos. Fez críticas aos últimos prefeitos da cidade. Russomanno novamente se negou a dizer o que pensa sobre a reforma trabalhista. Limitou-se a dizer que continuará "defendendo o consumidor". O candidato é deputado federal e, caso não seja eleito, terá de votar a reforma que será enviada à Câmara. Durante a semana Russomanno havia dito que manteria sob segredo sua opinião sobre a reforma trabalhista porque caso ela viesse à tona, sua campanha iria "naufragar". Ontem sua adversária na disputa municipal Marta Suplicy se posicionou contra o aumento da carga horária diária de 12 horas de trabalho.