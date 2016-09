Agências do HSBC irão virar Bradesco a partir de outubro

(foto: Divulgação/ Bancários Curitiba)

As agências do HSBC, banco que foi comprado pelo Bradesco, devem mudar a comunicação visual das lojas em outubro. Segundo as informações do banco comprador, as lojas do HSBC devem ser transformadas em Bradesco.

A mudança de marca das 815 agência do HSBC para Bradesco, conforme fonte, ocorrerá entre 8 e 9 de outubro. O mesmo vale par aos 4.400 caixas eletrônicose 4.250 postos de atendimento em empresas.

A compra do HSBC foi a maior já feita pelo Bradesco. Custou R$ 16 bilhões e agregou cerca de R$ 175 bilhões em ativos ao banco.