Problema de Haddad é não consultar sociedade, diz Erundina sobre sigilo do Uber

CAROLINA LINHARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata Luiza Erundina (PSOL) afirmou neste sábado (17) que a gestão de Fernando Haddad (PT) deveria ser mais democrática, "com mecanismos de diálogo e consulta à população". "O problema desse prefeito é que ele não consulta a sociedade antes de tomar as decisões. Aí ele é obrigado, depois, a desfazer as decisões", disse durante caminhada na zona leste. Erundina se referia à decisão de Haddad de voltar atrás em resolução que restringia o acesso a informações do Uber e de outras empresas que atuam na cidade -como tamanho da frota e quantidade de viagens. "Tem que ter controle público, é uma concessão pública. A prefeitura tem que exigir a prestação de contas e dar total transparência", disse Erundina. Questionada sobre a proposta de reforma trabalhista do governo Michel Temer, Erundina, que é deputada federal, disse que "não dá pra separar as questões municipais da questão nacional". "É um absurdo. São conquistas históricas, custaram muito caro aos trabalhadores." A candidata do PMDB, Marta Suplicy, afirmou ser contrária à medida. Já o líder na corrida municipal, Celso Russomanno (PRB), disse que sua candidatura "naufragaria se ele opinasse sobre o tema. "Ela [Marta] vai brigar com o presidente dela", disse Erundina. "Ele [Russomanno] esconde o que pensa. A cidade não pode ser governada por alguém que não tem posição ou se esconde atrás de não falar", completou. "Espero que a população acorde enquanto é tempo." RADAR E BICICLETA No microfone, o animador de uma loja lhe perguntou sobre o que faria em relação aos radares de trânsito. "Radar não deve servir para engordar o caixa da prefeitura", respondeu a candidata. "Existem outras formas de fazer isso, cobrando mais dos mais ricos e cobrando de quem deve à prefeitura." Erundina afirmou ainda que as multas devem vir acompanhadas de conscientização e educação no trânsito. Ela chegou a dizer que a multa deveria ser aplicada em caso de reincidência e que, para a primeira infração, basta orientação. Ao falar sobre as faixas exclusivas para bicicletas, a candidata esclareceu que é a favor e pretende ampliá-las, mas "com consulta à população e planejamento". "A população se queixa: 'Eu fui dormir, no dia seguinte, tinha uma faixa de bicicleta na minha porta'", disse. "Ter faixas exclusivas é importante e necessário, mas adequadas à topografia de cada região." Erundina voltou a dizer que suas prioridades são educação, saúde e mobilidade urbana. Ela prometeu, se eleita, zerar o analfabetismo e o deficit de vagas nas creches.