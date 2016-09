GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção de "Velho Chico" decidiu contar até o final a história de Santo dos Anjos, protagonista da história interpretado pelo ator Domingos Montagner. O ator morreu afogado no rio São Francisco na quinta-feira (15), durante um intervalo das gravações em Canindé do São Francisco (SE). A novela das 21h da Globo tem mais duas semanas de exibição, até 30 de setembro. Em comunicado divulgado à imprensa, a emissora informou que a trama do personagem não será alterada e que ele continuará em todas as cenas até o desfecho. Faltavam poucas cenas a ser gravadas por Montagner e, nelas, a solução foi adotar uma câmera subjetiva, filmando a cena sob o ponto de vista do ator. Segundo a nota da Globo, a decisão é uma "homenagem ao ator Domingos Montagner e ao grande trabalho realizado por ele na construção de Santo". A equipe de "Velho Chico" compareceu ao velório e ao enterro do ator na manhã deste sábado (17), em São Paulo. Despediram-se do ator o diretor Luiz Fernando Carvalho, a autora Edmara Barbosa, que escreveu os capítulos iniciais, e praticamente todo o elenco da novela.