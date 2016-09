Ciclista iraniano morre após sofrer acidente na prova de estradas

O ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, de 48 anos, morreu na tarde deste sábado no Rio de Janeiro. Ele sofreu um grave acidente durante a disputa da prova de estrada das classes C4-5 dos Jogos Paraolímpicos.

O atleta perdeu o controle da bicicleta na Descida do Grumari, se chocou contra uma mureta. Com isso, ele voou de sua bicicleta e acertou o solo de cabeça. Ele foi atendido no local e levado ao Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi traumatismo craniano, causado pela queda em velocidade, de cabeça, da altura de um metro.

O acidente aconteceu já ao final da prova, que foi interrompida. Sete atletas que estavam atrás do iraniano não terminaram a disputa. A ambulância que estava no local fez o socorro e, por isso, a prova da classe B, para deficientes visuais em bicicleta dupla, foi atrasada em 45 minutos - até que uma nova ambulância chegasse ao local.

Golbarnezhad competia na prova voltada para atletas amputados de membros superiores ou com pequenos problemas neurológicos. Ele já tinha participado da prova de contrarrelógio, terminando na 14ª posição.

Atleta paraolímpico desde 2002, ele estava em sua segunda Paraolimpíada. Em Londres-2012, foi o 23º justamente na prova de estrada. Seu melhor resultado é o quinto lugar dos Jogos Asiáticos de 2014.