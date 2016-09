Paraná perde para o vice-líder da Série B

(foto: Reprodução/Premiere)

O Paraná Clube perdeu por 2 a 0 para o Atlético-GO, nesse sábado (dia 17) à tarde, em Goiânia pela 26ª rodada da Série B. O time paranaense ficou em 13º lugar, com 33 pontos, seis pontos acima da zona de rebaixamento. O Atlético-GO agora divide a liderança com o Vasco, ambos com 48 pontos. O time goiano fica atrás do carioca no critério de desempate.

No jogo, o Paraná não tinha Fernando Karanga, suspenso, e mais sete jogadores em recuperação: Anderson Uchoa, Murilo Rangel, Cristian, Valber, Claudevan, Fernandes e Rafael Carioca.

Os gols saíram no começo do segundo tempo. Aos 5 minutos, depois da cobrança de falta, Viçosa tentou o chute. A defesa tentou tirar, mas a bola voltou para Michel, que pegou de voleio e mandou no canto. Logo em seguida, aos 6 minutos, o lateral Jonathan acertou uma bomba de fora da área e acertou no cantinho.

O Paraná teve 53% de posse de bola na partida, 9 finalizações (3 certas), 89% nos passes e 5 escanteios. O Atlético-GO somou 14 finalizações (5 certas), 86% nos passes e 5 escanteios. Os dados são do Footstats.

ATLÉTICO-GO 2 x 0 PARANÁ

Atlético-GO: Kléver; Jonathan, Marllon, Lino e Michel; Romário, Magno Cruz (Lucas Crispim), Pedro Bambu, Jorginho (Silva) e Marquinho (Luiz Fernando); Junior Viçosa. Técnico: Marcelo Cabo.

Paraná: Marcos; Lucas Taylor, Alisson, João Paulo e Henrique Gelain (Núbio Flávio); Leandro Silva, Lucas Otávio (Murilo Rangel), Diego Tavares, Nadson e Guilherme Queiroz (Valber); Lúcio Flávio.Técnico: Marcelo Martelotte.

Gols: Michel (5-2º) e Jonathan (6-2º)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa

Público: 2.884 pagantes (3.577 total)

Renda: R$ 33.270,00

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO)