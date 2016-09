Quatro pessoas são baleadas em tentativa de assalto no Brás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto na região do Brás, no centro de São Paulo, na manhã deste sábado (17). O suspeito ainda não foi localizado. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem tentou roubar um comércio na rua da Juta por volta das 9h, mas houve tumulto e ele fugiu. Ambulantes e pessoas que estavam no local tentaram capturar o rapaz, que disparou e atingiu três pessoas. O suspeito, ainda segundo informações do registro, seguiu pela rua do Gasômetro, onde levou o aparelho celular de duas mulheres, e atirou em mais uma pessoa. As vítimas foram levadas ao hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio, no Tatuapé, e ao hospital Doutor Ignácio Proença de Gouvêa, na Mooca. A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial, que investiga o caso.