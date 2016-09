Palmeiras quebra série do Corinthians em Itaquera e mantém liderança

JOSÉ EDGAR DE MATOS E DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde deste sábado (17), em Itaquera, o líder do Campeonato Brasileiro sobrou no futebol e voltou a vencer depois de duas partidas. Pela 26ª rodada, o Palmeiras fez 2 a 0 sobre o arquirrival Corinthians, que cai na Arena após mais de um ano invicto. A façanha palmeirense reflete o status alcançado pela equipe de Cuca. O time alviverde é o primeiro a bater o Corinthians na Arena depois de 34 jogos e o primeiro na classificação. Com 51 pontos, a pressão agora cai sobre o Flamengo -quatro atrás-, que precisa vencer o Figueirense, neste domingo (18), no Pacaembu, para seguir na cola. O Corinthians, em contrapartida, vive um momento de extrema pressão. São três derrotas nos últimos cinco jogos, e a disputa por uma vaga na Libertadores 2016 se complica. O time comandado por Cristóvão Borges permanece com 41 pontos e pode ver o Santos, quarto colocado, abrir quatro, em caso de vitória sobre o Santa Cruz, no Pacaembu. COPA DO BRASIL As duas equipes agora possuem compromissos pelas oitavas de final Copa do Brasil. O Palmeiras viaja para encarar na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Botafogo-PB -o time alviverde triunfou por 3 a 0 na ida. O Corinthians, após empate por 1 a 1 no Rio de Janeiro, recebe o Fluminense na mesma data, mas às 21h45, por uma vaga nas quartas. CORINTHIANS Cássio, Léo Príncipe, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Cristian (Marquinhos Gabriel), Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca (Romero); Gustavo. T.: Cristóvão Borges. PALMEIRAS Jaílson; Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio; Gabriel (Thiago Santos), Tchê Tchê, Moisés, Dudu (Rafael Marques) e Erik; Leandro Pereira (Róger Guedes). T.: Cuca. Gols: Moisés, aos 5min minutos do 1º tempo; Mina, aos 31min do 2º tempo Cartões Amarelos: Balbuena e Léo Príncipe (C); Gabriel, Leandro Pereira, Moisés e Thiago Santos (Palmeiras) Cartão Vermelho: Léo Príncipe (C) Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP) Público: 40.173 presentes Renda: R$ 2.344.829 Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)