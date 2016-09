Pameiras acaba com invencibilidade do rival e dá passo rumo ao título

MATEUS SILVA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras jogou por terra na tarde deste sábado (17) um dos maiores motivos de orgulho da torcida do Corinthians, seu mais ferrenho rival. Com o placar de 2 a 0 no clássico, o time alviverde acabou com a invencibilidade de mais de um ano dos alvinegros no Itaquerão. Jogando com a segurança de uma equipe que sabe que pode ser campeã brasileira, o Palmeiras foi sempre superior ao adversário, mesmo jogando em território inimigo. O resultado foi valiosíssimo para o time alviverde porque, graças a ele, não há o risco de perda da liderança do Nacional nesta rodada. Com 51 pontos, o Palmeiras não será alcançado pelo Flamengo (47) mesmo se os cariocas vencerem a partida contra o Figueirense, neste domingo (18), no Pacaembu. Foi, sem dúvida, um passo muito importante rumo ao nono título nacional do Palmeiras. Os corintianos, por sua vez, correm o risco de ficar mais longe do G4 do Brasileiro. Se o Santos vencer neste domingo o Santa Cruz, no Pacaembu, essa distância subirá para quatro pontos. A última derrota do Corinthians em sua casa também havia ocorrido em um clássico. No dia 27 de agosto de 2015, pela Copa do Brasil, o atual campeão nacional caiu diante do Santos por 2 a 1. Desde então, mesmo tendo passado por alguns momentos de baixa, o Corinthians acumulou 34 partidas sem derrotas no Itaquerão. Neste ano, eram 25 jogos de invencibilidade, com 20 vitórias e apenas cinco empates. Outro motivo de satisfação para os torcedores do Palmeiras: o clube é o único visitante que conseguiu sair vencedor do Itaquerão duas vezes. A vitória deste sábado somou-se ao triunfo obtido no Brasileiro do ano passado, também por 2 a 0. Além do Palmeiras, apenas Figueirense, Guaraní (PAR) e Santos conseguiram derrotar o Corinthians em sua arena, mas estes apenas uma vez. TENSÃO O líder do Brasileiro não demorou mais do que quatro minutos para encaminhar sua vitória. Foi o tempo que levou para Moisés abrir o placar, após falha do zagueiro Vilson. Depois disso, um Corinthians tenso e sem rumo mostrou-se incapaz de colocar a defesa adversária em apuros, enquanto os visitantes, especialmente no segundo tempo, acumularam diversas chances de gol desperdiçadas até que o colombiano Mina, aos 31 minutos da etapa final, marcou o tento que acabou de vez com as esperanças alvinegras. O ambiente do Itaquerão, então, ficou mais pesado do que já estava. A torcida corintiana, que já havia vaiado Cristóvão Borges antes do início da partida, descarregou sua ira no treinador, mas não só nele. A diretoria do clube também foi alvo de xingamentos. No intervalo, houve um confronto entre integrantes de uma torcida organizada do Corinthians e policiais militares na arquibancada localizada atrás de um dos gols. Embora ele tenha durado poucos minutos, foi suficiente para espalhar o medo pelo estádio e para deixar claro como anda o estado de ânimo dos torcedores corintianos. Atrás no placar, o time da casa se mostrou nervoso em campo, o que resultou na expulsão de Léo Príncipe aos 30 minutos do segundo tempo. CORINTHIANS Cássio, Léo Príncipe, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Cristian (Marquinhos Gabriel), Camacho, Rodriguinho, Marlone e Lucca (Romero); Gustavo. T.: Cristóvão Borges. PALMEIRAS Jaílson; Jean, Mina, Edu Dracena e Egídio; Gabriel (Thiago Santos), Tchê Tchê, Moisés, Dudu (Rafael Marques) e Erik; Leandro Pereira (Róger Guedes). T.: Cuca. Gols: Moisés, aos 5min minutos do 1º tempo; Mina, aos 31min do 2º tempo Cartões Amarelos: Balbuena e Léo Príncipe (C); Gabriel, Leandro Pereira, Moisés e Thiago Santos (Palmeiras) Cartão Vermelho: Léo Príncipe (C) Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP) Público: 40.173 presentes Renda: R$ 2.344.829 Árbitro: Héber Roberto Lopes (SC)