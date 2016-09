No futebol de 5, seleção brasileira é ouro e chega ao tetracampeonato paraolímpico

JAIRO MARQUES, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A que pode ter sido a última medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paraolímpicos do Rio-2016 veio em alto estilo. A seleção brasileira de futebol de 5, disputado por atletas com deficiência visual, chegou ao topo do pódio com uma campanha invicta e sagrou-se tetracampeã paraolímpica sem jamais ter conhecido o gosto de uma derrota. Com um gol de Ricardinho, feito logo no início da primeira etapa, o elenco nacional venceu o Irã, por um a zero, no penúltimo dia de competições paraolímpicas, neste sábado (17). Com a arena no Parque Olímpico completamente tomada por torcedores, o time brasileiro respondeu ao apoio do público impondo domínio da bola durante a maior parte do jogo. O primeiro tempo do jogo foi marcado pela formação totalmente defensiva do Irã e por tentativas dos alas Ricardinho e Jefinho de quebrarem o bloqueio. Os iranianos somente tentavam ser ofensivos em raros contra-ataques liderados pelo camisa 10 Zadaliasghari. Aos 12 min da primeira etapa, o inquieto Ricardinho conseguiu, com muita velocidade, vazar a defesa da seleção iraniana e abriu o placar para o Brasil, 1 a 0. A partir daí, foi necessário que a organização do evento pedisse silêncio ao público a todo o momento. No futebol de 5, o barulho atrapalha a orientação dos jogadores, que precisam ouvir os guizos da bola e a voz do treinador para se guiarem em campo. Em desvantagem, o Irã tentou sair mais para o jogo, mas não conseguia criar jogadas de efeito. O Brasil seguiu dominando a partida, mesmo sem Jefinho, que saiu para descanso. Os iranianos bem mais agressivos na segunda etapa. Aos 9 min, eles se embolaram na área brasileira, mas o goleiro Luan evitou o empate. A segunda etapa também foi marcada por uma forte topada do camisa 10 iraniano em uma placa na lateral, que serve para evitar a saída da bola. Ele saiu para ser atendido e voltou faltando 15 min para o final do jogo. O Brasil criou menos no segundo tempo. Quem chegava com mais objetividade no gol do rival era o atacante Nonato, que chegou perto de marcar em três oportunidades. Quase sem voz ao final da partida, o treinador Fábio Vasconcelos, que gritou durante todo o jogo orientando seu elenco, pedia vibração da arena. A torcida começou a gritar "é campeão", faltando um minuto para o apito final. A explosão da arquibancada com o tetracampeonato ecoou pelo Parque Olímpico. Os jogadores, muitos deles em lágrimas, deram voltas no campo fazendo reverência ao apoio dos torcedores. A Argentina ficou com medalha de bronze, ao vencer a China, também na tarde deste sábado, depois da disputa por pênaltis.