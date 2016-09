Cristóvão não resiste à derrota em clássico e deixa o Corinthians

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durou pouco a passagem de Cristóvão Borges pelo Corinthians. O técnico não resistiu à derrota por 2 a 0 sofrida neste sábado (17), no clássico contra o Palmeiras, e deixou o comando técnico do clube menos de uma hora após o apito final. O anúncio foi feito pelo presidente Roberto de Andrade, que ainda prometeu que não contratará nenhum treinador até o fim do ano. "Acertamos agora a saída do Cristóvão, ele não trabalha mais conosco e vamos ficar até o fim do ano com o auxiliar Fábio Carille", explicou o cartola, para depois dar o motivo de sua decisão. "Acho que é um tempo curto para o novo técnico conhecer o elenco. O Fábio já acompanha esse elenco faz tempo, conhece o dia a dia do clube. E facilita bastante. Em janeiro a gente pensa em trazer outro técnico". Roberto diz que trazer um técnico apenas após o término da competição não atrapalhará em nada o planejamento para a próxima temporada. "Não precisa trazer o técnico para isso. A gente já está analisando o mercado e já estamos fazendo o planejamento para 2017, com a nossa comissão".