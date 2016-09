Maconha com logo de cartel mexicano é apreendida no interior do Paraná

Dois homens, de 35 e 38 anos, foram presos com 1,5 tonelada de maconha em Nova Esperança, no noroeste do Paraná, neste sábado (17). A droga estava escondida em um fundo falso da carroceria de um caminhão que transportava grãos de milho.

Conforme a Polícia Federal, alguns tabletes de maconha estavam envoltos por logotipos do cartel de drogas mexicano “Sinaloa”, conhecido internacionalmente por tráfico de drogas.

O caminhão com placas de Amambai, no Mato Grosso do Sul, foi localizado pela Polícia Federal e Polícia Militar às margens da rodovia BR-376. Uma denúncia anônima havia informado que o veículo estaria na região, e os agentes começaram a investigar onde ele estaria parado.