Corinthians demite Cristóvão Borges após derrota para o Palmeiras

MATEUS SILVA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cristóvão Borges não é mais o treinador do Corinthians. O baiano foi demitido no começo da noite deste sábado (17), minutos após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira partida perdida pelo time alvinegro em seu estádio desde agosto de 2015. Roberto de Andrade, presidente do clube, disse que o técnico estava com dificuldades para fazer o time jogar bem, por isso foi tomada a decisão de dispensá-lo. "A gente sempre está atento ao trabalho. Se a gente errou, podemos corrigir o erro. Ainda estamos vivos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil", afirmou Andrade. Segundo o dirigente, o time do Corinthians será comandado até o fim da temporada pelo auxiliar técnico Fábio Carille. Apenas em dezembro o clube vai buscar um novo treinador.