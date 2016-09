'Ele estava sempre com um sorriso no rosto', diz compatriota de ciclista morto

LUÍS CURRO, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Era alguém que estava sempre com um sorriso no rosto, uma pessoa feliz. Falei com ele ontem [sexta] à noite. Ele me cumprimentou pela medalha." Essa é a imagem que Hashem Rastegarimobin, 31, atleta iraniano do futebol de 7, guardará do compatriota Bahman Golbarnezhad, 48, morto neste sábado (17) após cair em uma das provas de ciclismo de estrada da Paraolimpíada do Rio, perto do Recreio dos Bandeirantes (zona oeste da cidade). Hashem conversou com a reportagem na loja de produtos da Vila Paraolímpica. Ele estava acompanhado de outros dois jogadores do time que ganhou a prata ao perde de 2 a 1 da Ucrânia na sexta (16). No futebol de 7, jogam atletas com paralisia cerebral ou comprometimento motor provocado por lesão cerebral. "Eu o vi pela última vez hoje [sábado], no café da manhã. Mas não conversamos. Ele estava saindo para competir", afirmou Hashem, que tinha a informação de que a causa da morte teria sido por ferimentos no pescoço causados pela bicicleta, e não em decorrência de um traumatismo craniano. "Ele perdeu a perna durante a guerra do Irã contra o Iraque", explicou o futebolista sobre a razão da deficiência de Bahman, citando a guerra entre os países do Oriente Médio nos anos 1980. Um de seus colegas de equipe, o goleiro Moslem Khazaeipirsarabi, 29, que apenas arranha o inglês, levou a mão ao coração para exprimir o sentimento pelo ocorrido. O mesmo gesto fez o cadeirante Mohsen Kaedi, 29, que competiu na Rio-2016 no lançamento do dardo (bronze) e no arremesso do peso (quinto lugar) -ele soube da morte de Bhaman pela reportagem. "Bhaman era meu amigo", disse Kaedi, que foi campeão olímpico no lançamento do dardo nos Jogos de Londres-2012. De acordo com Hashem, a delegação do Irã -110 atletas vieram ao Rio para a Paraolimpíada- prestaria uma homenagem ao colega morto depois do jantar, no prédio em que os esportistas do país se hospedam. "Ele era um grande esportista. Rezaremos para ele." Até o início da noite deste sábado, o Irã tinha conquistado 16 medalhas (7 ouros, 9 pratas e 7 bronzes) e ocupava a 17ª posição na tabela de medalhas.