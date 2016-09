Daniel Dias conquista novo ouro e entra no top-10 da Paraolimpíada

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O nadador Daniel Dias venceu neste sábado (17) a prova dos 100m livres, classe S5, e se tornou um dos dez maiores medalhistas da história dos Jogos Paraolímpicos e o homem com os melhores resultados da trajetória de seu esporte. O ouro conquistado neste sábado é a oitava medalha na Rio-16, sendo o quarto topo de pódio de Dias. O brasileiro acumula agora 23 medalhas, sendo 14 de ouro, sete de prata e duas de bronze. Com a vitória, ele superou em ouros o nadador australiano Matthew Cowdrey, que também tem 23 medalhas, mas menos ouros (13), o alemão Gerd Schoenfelder (esqui alpino), o suíço Franz Nietlispach (atletismo) -ambos com 22 pódios. Ele venceu com o tempo de 1min10s11. A prata ficou com o norte-americano Roy Perkins e o bronze, com o britânico Andrew Mullen. A maior medalhista dos Jogos é a a nadadora Trischa Zorn, dos EUA, com 55 medalhas (41 ouros, 9 pratas e 5 bronzes). Dias, que tem má formação congênita que afetou dois braços e uma perna, teve um início tardio na natação, aos 16. Foi depois de assistir aos Jogos Paraolímpicos de Atenas-2004 e se encantar com os feitos de Clodoaldo Silva, grande nome do país naquela edição. Apenas quatro anos foram suficientes para que ele brilhasse em Pequim-2008 e, depois, em Londres-2012. Até hoje ele treina em uma piscina pequena em Bragança Paulista, a 83 km de São Paulo. Isso nunca foi um impeditivo para que sobressaísse em nível internacional. Em 2009, 2012 e 2016 ele ganhou o Prêmio Laureus, o mais relevante do esporte, como melhor atleta com deficiência do mundo.